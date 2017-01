L'ultimo gol di Diego Armando Maradona prima di partire per Buenos Aires sarà la visita a Sarri e alla squadra. Il Pibe è atteso al centro sportivo di Castel Volturno a breve: l'invito degli azzurri, che lunedì sera al teatro San Carlo erano rappresentati da Reina, Callejon e Insigne, è stato accettato. Per la grande emozione collettiva: anche Sarri ha detto a più riprese che Diego è da sempre il suo idolo. Un mito. Dopo l'abbraccio con il Napoli di oggi, insieme con suo figlio Diego jr, sempre al suo fianco in questo soggiorno napoletano, Diego partirà per Roma. Dove questa sera alle 21.45 partirà per Buenos Aires.