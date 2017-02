Diego Armando Maradona è stato bloccato stanotte all'aeroporto di Ezeiza, a Buenos Aires, mentre si accingeva a svolgere le pratiche d'imbarco verso Dubai. Il motivo? Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino, Clarin, il Pibe è stato accusato di aver esibito un passaporto falso.



TRAPPOLA POLITICA - Insieme con lui, al momento del blocco delle operazioni, c'era la sua compagna, Rocio Oliva, che ha assistito al sequestro del documento e allo stupore di Maradona. Che, subito dopo, convinto di essere incappato in una sorta di trappola di natura politica - stando ancora al racconto del Clarin - ha chiamato il suo avvocato. "Non permetterò mai a nessuno di guidare la mia vita", ha dichiarato il Diego a Diario Popular. "Sono quindici anni che faccio quello che voglio e nessuno verrà a dirmi cosa fare: è una sciocchezza questa denuncia per il furto e il mio avvocato avrà il compito di indagare su questa menzogna orchestrata da qualche politico". Una vendetta del presidente Macri per certe dichiarazioni di Maradona? Il legale di Diego smentisce però precisa: "Quello che è accaduto è molto strano".