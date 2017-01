Il Napoli ha comunicato che la vendita dei 3.917 biglietti del settore Ospiti del Santiago Bernabeu per l'andata degli ottavi di Champions con il Real, in programma il 15 febbraio a Madrid, comincerà mercoledì alle 10. I prezzi: 65 euro per il quarto anello e 80 euro per il terzo anello del settore. Oggi, intanto, sono stati venduti oltre 5.000 degli ultimi 5.500 biglietti ancora disponbili per il ritorno in programma il 7 marzo al San Paolo. Al sold out mancano appena poche centinaia di tagliandi.