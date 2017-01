Dries Mertens, l'uomo d'oro del momento a Napoli, è a caccia di un record che appartiene a Gunnar Nordahl: se domani riuscirà a segnare almeno un gol con la Samp, dopo gli 8 collezionati tra Cagliari (3), Torino (4) e Fiorentina(1), eguaglierà la striscia di 9 reti in 4 gare di fila registrata dal Pompiere svedese nel 1955. Napoli non porta bene a Nordahl: nella stagione precedente, infatti, Higuain ha battuto il suo record di 35 gol in A dopo 66 anni, realizzandone uno in più.