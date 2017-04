L'attaccante belga del Napoli, Dries Mertens, sta trattando il rinnovo con il club partenopeo. A quanto riporta Tuttosport, il giocatore avrebbe già trovato l'intesa con il Napoli, andando così a guadagnare 4 milioni di euro a stagione fino al 2021.



Mertens però ha ancora dei dubbi in merito agli obiettivi concreti degli azzurri per arricchire il palamarés, di conseguenza starebbe attendendo proposte dall'estero.In quest ultimo caso, qualora non rinnovasse, il Napoli potrebbe cederlo per una cifra intorno ai 30 milioni, altrimenti rischierebbe di perderlo a zero l'anno prossimo, visto che il contratto scade nel 2018.