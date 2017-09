L'attaccante del Napoli Dries Mertens ha parlato a Premium Sport dopo la vittoria ottenuta contro il Feyenoord: "Oggi era molto importante perché avevamo perso la prima, sono molto importanti questi tre punti. Ci teniamo tanto alla Champions, oggi abbiamo giocato bene anche se a tratti. Loro hanno giocatori di qualità, ma noi abbiamo fatto la nostra gara e l’abbiamo vinta. Abbiamo giocato questa gara per Milik, ha avuto una sfortuna incredibile. Questa vittoria ed il mio gol sono per lui. Non so se Callejon possa fare il centravanti, per me va bene giocare come abbiamo fatto oggi".