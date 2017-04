Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Bleacher Report: "La vita da falso nueve? Mi piace. Anzi, direi che finora è andata abbastanza bene no: vorrei giocare sempre da centravanti. Per caratteristiche non sono una punta tipica, che tiene il pallone e fa salire la squadra, però oggi, con i gol che ho fatto finora, credo che possa essere chiamato 9 puro e non più falso nueve".



OWEN E PIPITA - E ancora: "Ci sono giocatori con il mio fisico che poi sono diventati bomber, tipo Owen: mi piace giocare in questa posizione". Nell'intervista c'è anche spazio per un retroscena curioso che riguarda Higuain: "Io e Gonzalo siamo molto amici: lui mi fa spesso i complimento per i gol e per le mie prestazioni, ma so perfettamente che vuole arrivare davanti a me nella classifica cannonieri". Risate. "Napoli? Amo stare e vivere in questa città. Vivono il calcio in maniera pazzesca: nel mio palazzo c'è una signora di 85 o 90 anni che ogni volta commenta le mie partite e i miei gol! In genere, comunque, amo lo stile di vita che ho in Italia".