Dries Mertens, secondo scrive Il Mattino, avrebbe chiesto al Napoli un ingaggio di oltre 4 milioni a stagione per restare in azzurro e rinnovare il contratto in scadenza nel 2018. Un rilancio condizionato dalla grande stagione e dai gol collezionati in serie, nonostante un precedente accordo virtuale da circa 3 milioni raggiunto in coda a una trattativa portata avanti dal presidente De Laurentiis, dall'a.d. Chiavelli e dai membri dello studio legare di Bruxelles, Stirr Associates, che ora curano gli interessi del giocatore. Nel frattempo sulle tracce di Mertens c'è anche il Chelsea di Conte. Chelsea che a dicembre avrebbe inviato un emissario a parlare con Dries.