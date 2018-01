Ai microfoni di Sky Sport dopo la gara di Bergamo contro l'Atalanta, l'attaccante del Napoli Dries Mertens, che ha deciso il match con un gran gol, ha parlato: "E' molto importante e bello vincere qua. Scherzo sempre con lo staff, Giovanni mi tratta bene. Loro stanno bene in campo, hanno giocatori forti e fanno un bel gioco. Hanno fatto di tutto per non farci vincere, ma siamo stati più bravi. Non sono nato attaccante, fare gol non è importantissimo, dopo un anno e mezzo da prima punta diventa però un po' pesante, per questo mi fa piacere. Dobbiamo andare avanti, avremo il Bologna in casa e dovremo vincere".