Solo panchina, almeno inizialmente, per l'attaccante del Napoli Dries Mertens nell'amichevole che il suo Belgio disputerà alle 20:45 contro la Repubblica Ceca. Il CT Roberto Martinez ha scelto un tridente composto da Ferreira-Carrasco (Atletico Madrid), Batshuayi (Chelsea) e Romelu Lukaku (Everton). I Red Devils torneranno in campo il 9 giugno, ospiti dell'Estonia, per continuare la corsa a Russia 2018.



Ieri, il CT del Belgio aveva definito "una gioia per gli occhi" veder giocare Mertens da centravanti