Una stagione incredibile quella di Dries Mertens con la maglia del Napoli, della quale il giocatore ha parlato all' olandese ElfVoetbal.



Il nazionale belga ha dichiarato: "Sarri mi lascia giocare da prima punta e in quel ruolo mi sento perfettamente a mio agio. Non ho il fisico del centravanti, ma se si gioca bene a calcio si può resistere anche ad avversari fisicamente più forti e avere la meglio. Giocare contro di noi è faticoso- riporta Il Mattino - spesso gli avversari sembrano non in condizione. È successo anche ieri contro l'Inter: abbiamo fatto una buona prova, se giochiamo così bene i meriti sono del nostro allenatore".



E sul futuro elude alle varie domande di mercato, restando molto sul vago: "Ora abbiamo la testa alla Champions: sappiamo di non avere tutto nelle nostre mani, ma nel finale di campionato può accadere qualsiasi cosa. Le squadre sono stanche, possono lasciare qualche punto di troppo per strada. Vale anche per la Roma. Sono fiducioso per queste gare che restano. Il mio futuro? Per ora non posso dire nulla. Vedremo cosa accadrà".