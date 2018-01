Dries Mertens, attaccante del Napoli, autore di una doppietta oggi contro il Bologna, parla a Sky Sport: "Queste sono partite che non puoi iniziare così. Non riesci sempre a cambiare la partita perché loro hanno una squadra che sta bene, con giocatori tecnici. Oggi abbiamo preso l’1-0 però per fortuna abbiamo fatto subito gol. Pressione giocare dopo la Juve? Per me personalmente no, perché la partita si deve giocare. O prima o dopo, per me non cambia tanto. Oggi secondo me nessuno in squadra aveva questo in testa. Tre gol nelle ultime due? Non è cambiato niente, prima facevo l’ultimo passaggio e adesso faccio io i gol. Il nostro gioco è fare andare la palla veloce e oggi c’ero io alla fine