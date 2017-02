Alcuni (come Hernanes) sono già andati. Altri (Kalinic) sono ancora in bilico, ma c'è anche chi ha detto no alle offerte arrivate dalla Cina. Tra questi, Dries Mertens, che ha dichiarato in un'intervista al portale belga nieuwsbald.be di aver riufiutato un'offerta molto allettante proveniente dalla Super League per restare al Napoli: "I soldi che mi hanno offerto erano davvero tanti, ci ho pensato per un giorno e alla fine ho rifiutato. Vi posso assicurare una cosa: era davvero difficile dire no a una simile cifra, perché garantisce ricchezza ai tuoi figli e anche ai nipoti".



I MOTIVI DEL NO - In tanti parlano della Cina come di una scelta di vita, ma Mertens non è d'accordo: "Non è vero, sono tutti spinti dal denaro. Io mi sono immaginato in mezzo ai cinesi, mi piacerebbe conoscere la cultura asiatica, l'Asia è in cima alla lista dei miei desideri, ma per un'esperienza diversa dal calcio. Se sono curioso di come se la sta passando Witsel? Sì, abbiamo cercato delle informazioni e insieme a mia moglie abbiamo pesato pro e contro, raccogliendo testimonianze di gente che ci è stata. Poi c'è tanto smog, si sente che non si vive sano, anche il cibo sarebbe stato un problema".