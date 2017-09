Dopo lo stupendo gol segnato nella vittoria del Napoli sulla Lazio, Dries Mertens ha parlato a Premium Sport: "Più bello il mio gol o quello di Maradona? Difficile giudicare, ma diciamo il suo. Ho visto la palla che è rimasta lì, poi ho visto il portiere che stava rientrando in porta in maniera lenta e ho pensato di fare il pallonetto. Sono molto contento per il gol, ma più per la vittoria. L'esultanza? Mi piace variare dopo ogni gol. Io paragonato a Messi? No, stiamo molto tranquilli. Lui è Messi, io sono Mertens e devo solo ringraziare la squadra che gioca benissimo e mi permette di fare gol così".