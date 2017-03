Dries Mertens avrebbe incontrato alcuni presunti emissari del Manchester United in un hotel del centro di Napoli nel giorno libero: è quanto scrive il quotidiano Il Mattino. Un incontro che sarebbe durato un paio d'ore, che però l'entourage di Mertens ha subito smentito: "Il giocatore era in hotel solo ed esclusivamente per motivi personali". L'unica certezza è che il rinnovo con il Napoli non è ancora arrivato. E come se non bastasse, Mertens ha anche ricevuto l'offerta del Tianjin di Fabio Cannavaro.