Ha vari soprannomi ed è un simpaticone perché al viso furbo e scaltro affianca una genuinità senza confini. L'attaccante del Napoli Dries Mertens non è solo calciatore, attaccante esterno, punta o falso nueve: Mertens è un po’ il simbolo dell’uomo che sposa una città e che dalla stessa riceve affetto, non solo applausi domenicali. Di questi tempi non è troppo saggio affezionarsi ad un singolo protagonista, ma al cuor non si comanda ed allora Mertens, belga napoletano. Come si legge sul Roma, ha catturato l’interesse di migliaia di tifosi che individuano in lui il nuovo leader tecnico della squadra ed anche l’ambasciatore – al pari di Hamsik – che sui social, ovunque possibile, elogia la città di Napoli sposando le proprie tradizioni al fianco della simpatica moglie Kat, compagna d’avventure e di sentimenti, di passioni condivise e sorrisi dispensati qua e là nel mondo virtuale ed anche in quello reale. Il loro viaggio continuerà ancora: scatti, paesaggi, baci rubati ed un (meritato) rinnovo di contratto nella calza della befana.