Ai microfoni di Sky Sport prima di Napoli-Milan ha parlato: “Giocare con la Juve a ridosso mette pressione? No perché è meglio essere avanti che dietro. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, solo così possiamo diventare più forti. Dobbiamo guardare solo a noi. Io voglio essere importante per la squadra, vogliamo giocare tutte le partite e fare la differenza. Questa è una partita molto importante. Io mai in gol col Milan? Prima di venire a Napoli non ero scaramantico, ora un po’ sì. La cosa più importante è vincere”.