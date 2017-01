Si avvicina a grandi passi il rinnovo di Dries Mertens. A quanto pare il nuovo contratto con il Napoli sarà lungo fino al 2020. Pochi dubbi su questo, invece non è chiaro che se il nuovo contratto dell’attaccante belga avrà o meno la clausola rescissoria. Si parla di una postilla di 70 milioni. Questa potrebbe essere valida solo per l’estero, ma secondo qualcuno la clausola dovrebbe valere sia in Italia che fuori. Una cifra alta, ma che visto il rendimento del giocatore in questo periodo non sembra una cifra così folle. Eppure per qualcuno la clausola di Mertens non ci sarà. Ma il belga troverà un accordo con il Napoli fissando soltanto il prolungamento, senza inserire nessuna clausola.