Dries Mertens, al fischio finale di Napoli-Pescara, ha parlato così ai microfoni di Premium Sport: “Non capisco perché il Pescara sia così in basso in classifica, perché giovano veramente bene ed hanno giocatori di qualità. Anche oggi hanno giocato molto bene, era una gara difficile ma alla fine abbiamo fatto bene. Sono felice per questo 50° gol in maglia Napoli, oggi c’erano pochi spazi ma sono stato molto felice per il gol. In questi giorni ho guardato solo filmati di Maradona, per la gente di Napoli è importante che sia in città. Speriamo di vederlo”..