Anche Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha commentato a Premium Sport la sconfitta contro il Real Madrid: "Oggi dopo lo 0-1 non siamo riusciti a tenere il punteggio. Purtroppo ho sbagliato io sul 3-1 in occasione dell’assist di Callejon: stasera abbiamo perso contro una squadra forte, serviva dare di più ma manca ancora una partita e daremo tutto. Nei primi minuti abbiamo fatto bene, facendo il nostro gioco, avevamo l’occasione di fare un altro gol, ma non penso che abbiamo fatto male. Dobbiamo vedere come andrà la partita di ritorno. Non sono stato io a salvare la squadra in campionato, faccio dei gol perché la squadra gioca bene, così come abbiamo fatto oggi, ma non dobbiamo mai dimenticare che ci sono anche gli avversari".