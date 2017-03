Sospiro di sollievo in casa Napoli: Dries Mertens sta bene e domani giocherà regolarmente con il Real in Champions. Niente paura, insomma: il fastidio accusato con la Roma, dopo la doppietta che ha regalato la vittoria agli azzurri, è già smaltito e ieri il belga si è anche allenato. Banalissimi crampi, per la precisione, che ovviamente non mettono in dubbio la sua presenza per la partita decisiva con il Madrid: Sarri, infatti, è orientato a confermare l'attacco dell'andata con Dries falso nueve, Callejon e Insigne.