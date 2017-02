Momento magico per Dries Mertens. L'attaccante del Napoli, autore di 16 gol in campionato nonché capocannoniere della Serie A davanti a Belotti, Dzeko, Higuain e Icardi (15), sta scalando anche la classifica della Scarpa d'oro: il belga, in questo momento, è terzo con 32 punti insieme con Messi, Suarez, Dost e Lukaku; a un punto da Cavani, secondo con 33, e a due passi da Aubameyang, primo con 34. Il Matador è il giocatore che ha segnato più degli altri, però: 22 reti, contro le 17 del leader della classifica e le 16 dei terzi in classifica, ma il coefficiente moltiplicatore della Ligue 1 (1,5 per gol) è inferiore rispetto a quelli di Liga, Premier, Bundesliga e Serie A (2 per gol). Per la cronaca, Belotti, Dzeko, Higuain e Icardi inseguono con 30 punti, mentre Cristiano Ronaldo è staccato con 26.