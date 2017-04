Una stagione incredibile per Dries Mertens , che ha attirato i riflettori di tutta Europa. Nel suo futuro vi sarebbe la Premier, con il Manchester United che ha visto in lui il giocatore ideale Il contratto del belga scade nel 2018 e le trattative per il rinnovo vanno a rilento. Una situazione che ingolosisce Mourinho.



Lo United, come riporta Il Mattino, sarebbe disposto ad offrire al Napoli una cifra vicina ai 30 milioni di euro, e proporre al giocatore un contratto intorno ai 4 milioni di euro a stagione.



In partenza da Napoli vi sarebbe anche Ghoulam, ma ii caso di Mertens è differente. Infatti alla base di un suo possibile addio vi sarebbero delle questioni familiari, nello specifico una dura crisi coniugale: la moglie Kata ha già da tempo lasciato Napoli. Inoltre, l'attaccante consentirebbe al club di De Laurentiis di monetizzare il suo trasferimento, costituendo l'unica plusvalenza nel mercato azzurro.