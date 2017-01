Per il Napoli che sabato sera sfiderà il Milan serve la migliore formazione per poter esultare ancora. Bisogna tenere conto, però, anche del match con la Fiorentina di martedì prossimo in Coppa Italia. Ma conta sempre la partita che si deve giocare. Non c’è Koulibaly davanti a Reina perché in Coppa d'Africa. Un bel problema vista la forza offensiva della squadra di Montella. Ci proveranno Albiol e Chiriches (se recupera) a non far segnare i rossoneri. Il romeno, però, potrebbe all’ultimo istante essere sostituito da Tonelli o Maksimovic. Sulle corsie esterne si deve stare molto attenti perché Suso può creare problemi. Hysaj dovrebbe esserci. A sinistra c’è posto per ancora per Strinic.

A centrocampo che si vincono le partite. Ecco, quindi, che Diawara è in vantaggio su Jorginho in cabina di regia. Hamsik è fondamentale per poter spingere al massimo mentre a destra c’è un ballottaggio tra Allan e Zielinski. Per l’attacco non sembra che ci sia spazio all’inizio per Gabbiadini. Mertens è in una forma straordinaria, arriva dal cinquantesimo gol in azzurro e non ha intenzione di fermarsi. Oltre a Insigne, c’è l’immortale Callejon che sulla sponda opposta non permette a nessuno di scalzarlo. Ha segnato un gran gol a Lisbona in Champions dando un segnale importante al suo vecchio Real. Ma ora anche lui pensa solo al Milan.