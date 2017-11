Napoli-Milan (calcio d'inizio alle ore 20.45) è il secondo posticipo della 13esima giornata di campionato in Serie A dopo il derby Roma-Lazio. Il Napoli si presenta allo scontro diretto ancora imbattuto al primo posto in classifica, con ben 13 punti di vantaggio sui rossoneri. Assenti Milik da una parte e Calhanoglu dall'altra oltre a Conti e Ghoulam (entrambi operati ai legamenti del ginocchio), che avrebbero dato vita a un interessante duello sulla fascia. Un'altra sfida interessante è quella tra gli spagnoli Suso e Callejon, che si giocano il posto in nazionale per il Mondiale di Russia 2018.