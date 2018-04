Il Mattino tratteggia un interessante intrigo di mercato. Il Milan, nell'ambito dell'operazione Reina avrebbe chiesto anche Callejon: "Quando Quilon (procuraore di entrambi i calciatori) ha chiuso con il club rossonero l’accordo per il trasferimento a parametro zero di Pepe Reina a partire da luglio, ecco che si è parlato anche di Callejon. E Quilon non ha detto di no. Sul tavolo c’è una offerta milanista di altri due anni di contratto. E lo stesso Callejon ci sta pensando. Chiaro, prima o poi, il Milan dovrà parlarne con il Napoli che valuta il suo campione spagnolo circa 35 milioni". C'è la carta Suso che può agevolare la trattativa: lo spagonolo è "Uno dei pallini di De Laurentiis: il presidente, in gran segreto, ci ha provato - si legge - già a gennaio a giocare di anticipo, ma il Milan ha detto di no. Suso ha una clausola da 45 milioni, valida a partire dalla prossima estate, e magari se i due club incominciassero a trattare ecco che Suso, 24 anni, potrebbe essere l’uomo giusto per convincere il Napoli a rinunciare a Callejon".

