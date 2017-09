Il suo gol non è bastato ad evitare la sconfitta del Napoli, Arek Milik parla a Premium Sport dopo il ko contro lo Shakhtar Donetsk: "Difficile capire cosa è successo, non abbiamo giocato la palla come volevamo. Anche con Atalanta e Bologna è successo. Qualcosa deve cambiare. Siamo stati il vero Napoli solo negli ultimi 25' finali. Mertens? Tutto è cambiato dopo l'ingresso in campo di lui. Può fare la giocata in qualsiasi momento. Come si reagisce al recupero? Come si reagisce? Sono allenato, sto bene anche in testa. Non devo spiegarlo in un'intervista, ma devo spiegarlo sul campo".