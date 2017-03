Arkadiusz Milik non dimentica Empoli. L'attaccante del Napoli è in viaggio verso la Polonia insieme con il collega azzurro Zielinski, in vista della sfida della sua Nazionale con il Montenegro valida per le qualificazioni al Mondiale 2018 e in programma domenica a Podgorica, ma il pensiero vola ancora alla partita di ieri al Castellani. Un 3-2 con molti, troppi brividi. "Partita dura ma vittoria importantissima", ha scritto a mezzo social Arek.