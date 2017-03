Arkadiusz Milik titolare anche domani all'Olimpico con la Roma: è quanto scrive il Corriere dello Sport. L'attaccante polacco è ritenuto favorito rispetto a Mertens e Pavoletti per la casella centrale del tridente di Sarri, che dunque dovrebbe riproporre lo stesso attacco schierato in Coppa Italia con la Juve martedì. Per Milik, reduce dal grave infortunio al ginocchio sinistro, sarebbe la seconda consecutiva in una settimana dal primo minuto.