Arkadiusz Milik è pronto. "Giochiamo in casa. Tutto è possibile a chi crede! Forza Napoli sempre!", il messaggio pubblicato dall'attaccante del Napoli a mezzo social, nell'immediata vigilia della delicata quanto ardua sfida con la Juve in semifinale di Coppa Italia. Il primo atto è finito 3-1 per i bianconeri, e dunque oggi al San Paolo gli azzurri dovranno innanzitutto pensare a non subire per completare la rimonta. Milik, dal canto suo, è in ballottaggio per un posto al centro dell'attacco, anche se Sarri è orientato a schierare il tridente leggero.