Nel corso di un'intervista al sito polacco Laczynaspilka.pl, l'attaccante del Napoli Arek Milik ha dichiarato: "Mi sento molto bene, adesso sto facendo la riabilitazione per ricostruire i muscoli. Quando tornerò in campo? Non mi sento di sbilanciarmi. Il 10 gennaio avrò un altro consulto con il dottor Mariani, ma di sicuro avrò bisogno ancora di un po' di tempo per essere totalmente a disposizione del mister. A volte è meglio andarci piano...".