Dal ritiro della Polonia, Arkadiusz Milik è tornato a parlare delle sue condizioni, lanciando un messaggio anche a Sarri, suo allenatore al Napoli: "Sono felice di essere tornato in nazionale, vuol dire che sono guarito. Ora mi sento pronto anche per giocare titolare e a sostenere 90 minuti. Per ora non mi è mai accaduto di giocare una partita intera, mi chiedo quando ne avrò la possibilità. Mi sento bene e in allenamento lavoro bene. Non ho alcun dubbio: è arrivato il mio momento".