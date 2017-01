Dovrebbe mancare davvero poco ormai. Giovedì Arkadiusz Milik potrebbe avere l’ok dal professor Mariani per il ritorno in campo. Tra due giorni a Roma l’attaccante polacco farà l’ultima visita di controllo della lunga fase di recupero dopo il grave infortunio al ginocchio. Se tutto andrà come deve, il professor Mariani darà l’ok per il graduale rientro nell’attività sportiva. Un segnale fondamentale, che di fatto riconsegnerà l’attaccante a Sarri. Milik comincerà così la preparazione, che dovrebbe portarlo in gruppo nel giro di un paio di settimane e in campo entro un mese circa.



Se tutto andrà secondo le aspettative Milik potrebbe giocare a metà febbraio, guardacaso proprio quando il Napoli dovrà affrontare il Real Madrid nella gara d’andata degli ottavi di Champions League. Ovviamente le cose potrebbero anche andare meglio, e Milik recuperare ancora prima. Arkadiusz Milik scalda i motori in vista del ritorno in campo. La ssc Napoli ha annunciato su Twitter la data della visita di controllo che l'attaccante polacco terrà a Villa Stuart dopo la quale, in caso di esito positivo, potrebbe tornare a lavorare col gruppo.