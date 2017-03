"Siamo pronti per la battaglia! Domani è un grande giorno. Daremo tutto per vincere con voi". L'attaccante polacco del Napoli, Arek Milik chiama a raccolta i tifosi in vista della partitissima di martedì sera contro il Real Madrid in Champions League.



Sempre su Facebook ha scritto anche il centrocampista croato Marko Rog: "Insieme possiamo fare tutto, ci vediamo domani".