Kierunek #Bologna . #napoli #seriea #napoli #forzanapolisempre Una foto pubblicata da Arek Milik (@arekmilik) in data: 3 Feb 2017 alle ore 07:15 PST

Milik racconta la giornata speciale di Milik. Un tweet, un video e poi anche una foto pubblicata su Instagram a bordo dell'aereo che ha portato la squadra a Bologna, dove domani il Napoli giocherà in anticipo con i rossoblù di Donadoni. Come sempre, anche in occasione di questa trasferta attesa per quattro lunghi mesi, e dunque dal viaggio del 2 ottobre a Bergamo con l'Atalanta, al fianco di Arek c'è l'inseparabile amico e collega di Nazionale, Piotr Zielinski. "Direzione Bologna", il messaggio in lingua polacca. Rigorosamente.