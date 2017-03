Arkadiusz Milik, appena tornato in Nazionale dopo l'infortunio, riflette sulla proposta dell'Under 21: il ct dei più giovani, Marcin Dorna, vorrebbe infatti contare su di lui e sul collega del Napoli, Piotr Zielinski, in occasione del prossimo Europeo di categoria, in programma proprio in Polonia dal 16 al 30 giugno. L'attaccante azzurro, però, non ha ancora deciso. "Non dico si e neanche no", ha spiegato Arek al Prezglad Sportowy. "Non so rispondere a questa domanda allo stato attuale: bisogna valutare tutti i pro e i contro. Vorrei anche discuterne con lo staff medico e tecnico: avere un adeguato riposo è molto importante". Soprattutto dopo il grave infortunio rimediato a ottobre 2016 proprio con la Nazionale nelle qualificazioni al Mondiale 2018.