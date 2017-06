Arek Milik, alla vigilia degli impegni con la Nazionale polacca, ringrazia tutti alla fine della sua prima esperienza con il Napoli. "La prima stagione è finita. Grazie per il supporto in tempi difficili. Adesso è il momento di riposare. Partita in Nazionale con la Romania e poi di nuovo al lavoro per la prossima stagione", ha scritto l'attaccante azzurro su Facebook.