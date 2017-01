In questi giorni ci sarà la possibilità di far allenare bene con il gruppo il rientrante Milik. Il polacco del Napoli vuole bruciare anche in questo caso i tempi perché vuole andare almeno in panchina contro il Palermo. Chi sta bene ma non conosce il modo di lavorare di Sarri è Pavoletti. Anche per il nuovo arretrato saranno giorni fondamentali per poter stare al passo degli altri. Per il resto nessuno problema. Strinic è uscito prima per non rischiare nulla e quindi sarà a disposizione anche lui per la difficile trasferta contro il Milan.