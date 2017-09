Prima partita del girone di Champions League per il Napoli e Arek Milik si candida con forza per una maglia da titolare contro lo Shakhtar Donetsk: "Sono al 100%, decide il mister". E da Maurizio Sarri arriva un'apertura importante: "Callejon, Milik e Mertens possono giocare insieme, Insigne può riposare". Prende corpo dunque la possibilità che il centravanti polacco trovi la sua seconda maglia da titolare in stagione dopo tre partite consecutive a secco di minuti contro Nizza, Atalanta e Bologna.



COME UN ANNO FA - Una lunga assenza dopo una stagione che sembrava iniziata nel migliore dei modi: titolare a Verona nella prima in Serie A e subito in rete, poi oscurato dai tre 'piccoli' attaccanti azzurri e dimenticato da Sarri. Ora una nuova occasione, con l'Ucraina nel destino: quasi esattamente un anno fa a Kiev (era il 13 settembre) infatti Milik giocò la sua prima partita in Champions con il Napoli da titolare e bagnò il debutto europeo in maglia azzurra con la doppietta che piegò la Dynamo (curiosamente schierato sempre con Mertens e Callejon). Un acuto, subito amore con i tifosi, poi il drammatico infortunio al ginocchio (rottura del legamento crociato) e il lungo calvario che lo ha tenuto lontano dai campi fino a febbraio, togliendogli la possibilità di giocarsi le sue chance di lottare per una maglia da titolare.



L'OMBRA DEL MERCATO - Ora però l'infortunio è alle spalle, Milik si sente pienamente recuperato e vuole riconquistare quel ruolo da protagonista che gli era stato prospettatto quando fu preso per sostituire il 'traditore' Higuain. Non solo per questioni di importanza nel club, ma anche e soprattutto in ottica nazionale. E' l'anno del Mondiale e sebbene Milik resti uno dei pilastri della Polonia (in gol nell'ultima partita con il Kazakistan) il ct Nawalka ha già lasciato intendere di poter trovare altre soluzioni per affiancare Lewandowski in attacco, una di queste l'avanzamento dell'altro 'napoletano' Zielinski sulla linea dei trequartisti. Arek ha bisogno di giocare per non rischiare di arrivare da comparsa a Russia 2018, per questo non si spengono completamente le sirene del mercato che già lo avevano interessato nella finestra chiusa meno di due settimane fa: tante offerte rifiutate, su tutte quella del Marsiglia, per giocarsi le sue carte a Napoli, ma se la convivenza con Mertens diventerà impossibile allora a gennaio per lui potrebbero spalancarsi le porte per un sorprendente addio. Karkiv può diventare il crocevia della stagione e del futuro italiano per Milik: Sarri è pronto a concedergli una nuova chance quell'Ucraina che già una volta lo ha esaltato e ora potrebbe dare una decisiva spinta per il rilancio, fondamentale per riaccendere la fiamma con il Napoli e scongiurare il rischio di un addio prematuro.



