Arkadiusz Milik aspetta la convocazione per la partita in programma sabato a Bologna con i rossoblù di Donadoni. L'attaccante polacco ha lavorato anche ieri a pieno regime con i compagni e ormai attende soltanto di essere inserito nell'elenco di Sarri. Ancora a parte, invece, Tonelli: il difensore azzurro, fuori causa già con il Palermo, ha svolto ancora differenziato e palestra e domani non partirà per Bologna.