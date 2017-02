Alessandro Moggi ha rivelato dalle pagine del suo libro una serie di episodi legati alla sua vita lavorativa. E, stando a quanto raccontato da Il Mattino, non mancano i riferimenti al Napoli: Moggi jr, nella fattispecie, racconta la reazione di De Laurentiis dopo la scoperta di aver inglobato il mancino algerino, Faouzi Ghoulam, nella propria scuderia. "Il mio nemico dichiarato non l'ha presa benissimo", scrive Moggi riferendosi al presidente azzurro. "Ha subito chiamato il fratello del giocatore: mollate subito Moggi, io con quello non voglio avere niente a che fare, Ma Ghoulam è rimasto con me". Per la cronaca: la trattativa per il rinnovo di Ghoulam è bloccata da tempo e seriamente a rischio. In ballo anche un precedente con Lavezzi: "Se c'è quello di mezzo io Lavezzi non ve lo do più", la reazione di De Laurentiis rivelata da Moggi jr, nel bel mezzo della trattativa con il Psg per la cessione del Pocho.