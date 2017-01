Nessuna prova televisiva per il caso Reina-Silvestre. La strategia della Samp, suggerita dall'avvocato Romei, braccio destro di un infuriato Ferrero, non troverà sbocchi in merito alla vicenda che sabato al San Paolo ha visto protagonisti il portiere del Napoli e il difensore blucerchiato: la prova tv per eventuale simulazione, infatti, è applicabile esclusivamente al cospetto di un'espulsione diretta, mentre nel caso in questione Silvestre è stato soltanto ammonito. Il Napoli, tra l'altro, era già pronto ad allegare la clip dell'episodio per dimostrare e confermare il contatto tra i due giocatori. La notizia sarà ufficiale domani, dopo la scadenza dei termini entro i quali la Procura Federale dovrebbe trasmettere gli atti e la richiesta al Giudice Sportivo.