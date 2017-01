Giornata di riposo ieri per il Napoli. Dopo il successo in Coppa Italia, Maurizio Sarri ha deciso di dare un turno di pausa ai suoi di mercoledì. Anche in virtù del fatto che non c’era stato il giorno libero ad inizio settimana per l’impegno contro lo Spezia. L’appuntamento è per questo pomeriggio per cominciare a preparare il match di domenica prossima al San Paolo contro il Pescara. Una sfida importante per gli azzurri visto che vogliono partire alla grande per la prima del girone di ritorno. Bisogna dare continuità al successo della Sampdoria in campionato in modo tale da poter stare al passo delle prime in classifica.

Sarri è pronto a far tornare nuovamente tutti i titolari per gli abruzzesi visto e considerato che martedì sera c’è stato un ampio turn over. Gli avversari lottano per non retrocedere ma per non sbagliare così come all’andata vale la pena andare in campo al top della forma e soprattutto con una formazione importante. Rafael, dunque, si accomoderà nuovamente in panchina per lasciare spazio a Reina. Anche Maggio dovrà riposare per far posto a Hysaj sulla corsia destra. A sinistra rimarrà Strinic anche se le sue condizioni vanno valutate visto che con lo Spezia si è toccato il flessore. Fortunatamente si è fermato in tempo e quindi non dovrebbe essere nulla di grave.