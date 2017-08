Napoli-Nizza 2-0



Cardinale 5: sbaglia diversi interventi, mostrando una scarsa sicurezza anche su conclusioni poco impegnative. Una mancanza di sicurezza sentita anche da tutto il pacchetto arretrato



Jallet 5,5: bene fino all'occasione del rigore che procura al Napoli in evidente stato di choc per la precisione e la velocità dello scambio Mertens-Insigne. Da quel momento, altri errori che macchiano pesantemente la prestazione (dal 94' Gurmer sv).



Souquet 6: il migliore in difesa pur adattandosi al ruolo di centrale lui che nasce esterno. Sbaglia pochissimo e riesce a tamponare anche gli errori dei suoi compagni.



Dante 4,5: l'ombra del calciatore che fu. Lento, impacciato, sbaglia sempre i movimenti, salendo con un ritardo impressionante e mettendo in costante crisi anche i suoi compagni di squadra.



Le Marchand 5,5: fa quello che può, ma si perde accanto a Dante ed ai suoi errori. Viene diverse volte graziato da alcuni non perfetti interventi degli avanti azzurri



Sarr 5: quasi mai capace di intercettare la manovra sul suo versante, viene sostituito dal suo allenatore per tamponare i danni (dal 58' Boscagli 6: fa meglio del compagno che sostituisce, senza infamia e senza lode)



Koziello 4,5: fa pochissimo per guadagnarsi la sufficienza, l'espulsione lo condanna ad una trasferta napoletana assolutamente da dimenticare.



Seri 6: inizialmente non mostra quelle qualità per le quali viene valutato 40 milioni dal suo club, ma resta il miglior calciatore della sua squadra e fa percepire di esser un potenziale crack.



Less-Melou 5,5: qualche brivido iniziale, poi una particolare collocazione tattica lo penalizza nel rendimento.



Saint-Maximin 6,5: come aveva previsto Maurizio Sarri, questo ragazzo ha avuto le qualità nella corsa e nel dribbling per provare a mettere in difficoltà il Napoli. Nel primo tempo ha creato qualche grattacapo anche con una buona discesa non contrastata a dovere. Si abbassa molto per trovare gli spazi da sfruttare con una rapidità da centometrista.



Plea 4: dopo il suo primo tempo, il tecnico Favre ha anche provato a contattare la redazione di “Chi lo ha visto”. Evanescente, non aiuta in fase difensiva. Si vede per la prima volta dopo un'ora di gioco con una conclusione debole e deviata. Si fa espellere per proteste, completando la serata horror



Favre 4,5: snatura totalmente il suo Nizza, passando alla difesa a 5. Una scelta che si rivela sbagliata fin da subito e limita i danni solo perché la condizione fisica del Napoli non può essere al top