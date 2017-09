Negli ultimi giorni di mercato il Napoli ha respinto l’assalto del Psg a Pepe Reina, ma ha messo in conto l’addio del portiere al termine della stagione. Nel frattempo sono partite le grandi manovre per catturare il suo prossimo sì: secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il club parigino è sempre in pole, con un’offerta da 4 milioni netti. Ma attenzione all'elemento sorpresa. In primavera il club di Al-Thani si era mosso per Donnarumma, che ha adesso una clausola di 70 milioni di euro. In casa Milan non danno nulla per scontato, anche se vorrebbero trattenere l'attuale numero 1. I dirigenti rossoneri di recente si sono cautelati con un nuovo sondaggio per Reina dopo gli approcci del maggio scorso.