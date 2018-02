L'infortunio di Faouzi Ghoulam, il secondo consecutivo al ginocchio, che lo terrà fuori fino al termine della stagione ha fortemente complicato i piani scudetto del Napoli che contava sul recupero lampo dell'esterno algerino tanto da evitare di affondare il colpo durante il mercato per un esterno difensivo di ruolo. L'addio del jolly Emanuele Giaccherini (passato al Chievo) e il contemporaneo stop di alcuni dei difensori centrali a disposizione di Sarri stanno ora spingendo il ds Giuntoli a cercare un rinforzo nel mercato degli svincolati.



SIQUEIRA E LE ALTERNATIVE IN FASCIA - Vi abbiamo raccontato ieri come in cima alla lista del ds azzurro ci sia l'ex-Inter, Udinese e Atletico Madrid, Guilherme Siqueira rimasto svincolato la scorsa estate al termine del suo contratto con i Colchoneros. Le alternative rispondo ai nomi di Djamel Mesbah, ex Milan svincolatosi a settembre dal Losanna e Hrvoje Milic, ex-Fiorentina, che da pochi giorni ha lasciato l'Olympiacos.



IDEA PALETTA - Secondo quanto riportato da Tuttosport, tuttavia, il Napoli sta anche pensando ad una soluzione differente, che aggiunga numericamente un rinforzo nella zona centrale del reparto difensivo e che consentirebbe di allargare in fascia uno dei difensori a disposizione di Sarri come Chiriches o Tonelli. Contatti sono già stati avviati con l'agente di Gabriel Paletta, che si è svincolato dal Milan alla fine dell'ultimo mercato invernale ed è alla ricerca di una squadra. Se trovasse l'accordo con il club partenopeo anche la squadra rossonera ci guadagnerebbe perchè cesserebbe il regime di "incentivo all'esodo" e l'italoargentino dovrebbe percepirebbe un rimborso minore dai rossoneri.