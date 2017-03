Dries Mertens e sua moglie Kat Kerkhofs sono in crisi: è quanto hanno raccontato oggi una serie di media di stanza in Belgio, diffondendo la notizia pubblicata da Het Nieuwsblad. Il quotidiano ha anche riportato la conferma dell'entourage del giocatore del Napoli, con tanto di dichiarazione: "Sono faccende private".



LE ESULTANZE - Fatto sta che Kat, ventottenne giornalista televisiva legata all'attaccante azzurro e della Nazionale belga sin dai tempi della scuola, e per la precisione da 14 anni, è sparita da Napoli da qualche settimana. E anche le notizie social, molto praticati dai coniugi Mertens, sono ormai ferme al 4 febbraio e al 6 febbraio: sono queste le date dell'ultimo post di Kat dedicato al marito e dell'ultimo post di Dries in stile scene dal (loro) matrimonio. Celebrato a Leuven, la città di entrambi, a giugno 2015. I media delle Fiandre, tra l'altro, legano proprio alla crisi e alla separazione - per ora momentanea - le ultime esultanze di Mertens: i baci e i cuoricini soffiati alle telecamere, anche con il Real in Champions, e il gesto della pipì del cane nei pressi di una bandierina all'Olimpico con la Roma. Non un cane qualsiasi: Juliette, la trovatella che per la coppia è come un figlio.