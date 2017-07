Secondo quanto riferisce Radio Crc, la trattativa in corso per portare il terzino del Napoli Ivan Strinic a vestire la maglia del Galatasaray ha un retroscena: il club turco ci aveva già provato due mesi fa, ma per il Napoli all'epoca Strinic non era sul mercato. La nuova offerta prevede un ricco triennale per il calciatore a 2 milioni all'anno più la garanzia da parte del tecnico Tudor di un posto da titolare inamovibile, cosa che il croato reclama ormai da un po' dopo 2 anni e mezzo alle spalle di Ghoulam. Il Napoli attende per la chiusura proprio perchè vuole prima chiarire in maniera definitiva il quadro relativo al rinnovo dell'algerino. Il club di Istanbul ha dato a De Laurentiis 7-10 giorni di tempo per prendere una decisione definitiva, Strinic, dal canto suo, spinge per accasarsi in Turchia quanto prima.,