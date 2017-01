Alla ricerca di un rinforzo per la corsia di destra, visto che Maggio a fine stagione saluterà il club, il Napoli non molla Andrea Conti. Come scrive Il Mattino, il ds Giuntoli ha rilanciato per il cartellino del terzino dell'Atalanta, ed è pronto a inserire nell'affare anche Dezi e Grassi. Il club nerazzurro, però, preferisce 15 milioni cash.