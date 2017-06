Un'altra rivoluzione d'attacco in arrivo. Dopo l'estate dell'addio di Gonzalo Higuain, il Napoli si prepara a ritoccare ancora il proprio reparto offensivo ma senza perdere il pezzo migliore: Dries Mertens ha rinnovato e sarà il centravanti titolare, Sarri non ha intenzione di abbandonare il 4-3-3 puro. Ma la prima alternativa - decisamente di lusso - rimarrà ancora Arkadiusz Milik: in qualche occasione si potrà pensare al 4-2-3-1 con tutti i big in campo, non certo come modulo di riferimento. Il polacco troverà comunque più spazio, per questo trattenere un'altra punta è improbabile: rischierebbe di giocare pochissimo.



DA PAVOLETTI A DUVAN - Questo è il caso di Leonardo Pavoletti, Sarri lo stima ma sa bene che potrebbe regalargli poco spazio. E per l'ex attaccante del Genoa non mancano le proposte: si è mossa la Fiorentina e non solo, starà a Leonardo decidere il proprio futuro con la società. Mentre rientra Duvan Zapata dal prestito all'Udinese ma non rimarrà a Napoli a meno di sorprese: anche per lui tante proposte, il Napoli non lo inserirà nelle proprie gerarchie e conta di farci plusvalenza. I veri investimenti saranno sugli esterni, ma il Mertens boom ha cambiato tutto: prima Dries, poi Milik, aspettando Pavoletti...